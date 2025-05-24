Олимпиада 2026
МОК запросил у ИИХФ расписание и состав групп для Олимпиады без участия сборной России

Камила Абдурахманова
корреспондент
Люк Тардиф.
Фото Global Look Press

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) запросил у ИИХФ расписание и состав групп без сборной России для Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Решение принимает МОК, а не ИИХФ. МОК запросил у ИИХФ расписание и состав групп без участия России на Олимпиаде в Милане», — заявил Тардиф РИА Новости.

23 мая латвийское издание Sportacentrs сообщило, что конгресс ИИХФ принял решение не допускать сборную России до Олимпийских игр 2026 года. Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опровергла эту информацию.

Капитан сборной Латвии по&nbsp;хоккею Каспарс Даугавиньш.Латвийский форвард предложил бойкотировать Олимпиаду в случае допуска России. Сам он 9 лет играл в КХЛ

Совет ИИХФ в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Каждый год международная федерация продливает отстранение российской команды.

При этом вопрос участия сборной России в олимпийском хоккейном турнире на Играх-2026 должен быть рассмотрен после рекомендации МОК.

В случае допуска российская сборная сыграет в группе С со сборными США, Словакии и Латвии, а в случае отказа ее место займет команда Франции. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли поддержал заявление главы Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолша об участии сборной России в олимпийском турнире, отметив, что это значительно повысило бы уровень соревнований.

Источник: РИА Новости
