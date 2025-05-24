МОК запросил у ИИХФ расписание и состав групп для Олимпиады без участия сборной России

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) запросил у ИИХФ расписание и состав групп без сборной России для Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Решение принимает МОК, а не ИИХФ. МОК запросил у ИИХФ расписание и состав групп без участия России на Олимпиаде в Милане», — заявил Тардиф РИА Новости.

23 мая латвийское издание Sportacentrs сообщило, что конгресс ИИХФ принял решение не допускать сборную России до Олимпийских игр 2026 года. Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опровергла эту информацию.

Совет ИИХФ в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Каждый год международная федерация продливает отстранение российской команды.

При этом вопрос участия сборной России в олимпийском хоккейном турнире на Играх-2026 должен быть рассмотрен после рекомендации МОК.

В случае допуска российская сборная сыграет в группе С со сборными США, Словакии и Латвии, а в случае отказа ее место займет команда Франции. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли поддержал заявление главы Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолша об участии сборной России в олимпийском турнире, отметив, что это значительно повысило бы уровень соревнований.