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Михайлов — о рассмотрении допуска российского хоккея на Игры-2026: «Наконец-то они начинают просыпаться»

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Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Борис Михайлов в комментарии для «СЭ» оценил вероятность допуска российских хоккеистов на Олимпийские игры 2026.

«Чтобы о чем-то говорить конкретно, нужно, чтобы было известно да или нет. Рассмотрят, значит рассмотрят. Я двумя руками за. Наконец-то они начинают просыпаться», — сказал Михайлов «СЭ».

Ранее РИА «Новости» сообщили о том, что IIHF рассмотрит вопрос допуска сборной России по хоккею на Олимпиаду 2026 года 3-4 февраля.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Решение могут пересмотреть в феврале-марте на совете организации.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Александр Абустин

Хоккей
Борис Михайлов
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