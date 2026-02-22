Мэттью Ткачак — о финале Олимпиады-2026: «Мы играем не за себя, а за свою страну»

Нападающий сборной США Мэттью Ткачак прокомментировал предстоящий финал Олимпиады-2026 против Канады.

«В этой ситуации мы играем не за себя, а за свою страну. За тех, кто был до нас. За то поколение, которое придет после нас. Возможно, сейчас его представители не хотят играть в хоккей. Но если мы добьемся успеха, то может появиться новое поколение спортсменов, которые захотят стать хоккеистами. Такое влияние оказали те команды, которые побеждали в прошлом», — приводит слова спортсмена пресс-служба НХЛ.

Финал состоится 22 февраля и начнется в 16.10 по московскому времени.

