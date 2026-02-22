22 февраля, 13:25

Мэттью Ткачак — о финале Олимпиады-2026: «Мы играем не за себя, а за свою страну»

Сергей Ярошенко

Нападающий сборной США Мэттью Ткачак прокомментировал предстоящий финал Олимпиады-2026 против Канады.

«В этой ситуации мы играем не за себя, а за свою страну. За тех, кто был до нас. За то поколение, которое придет после нас. Возможно, сейчас его представители не хотят играть в хоккей. Но если мы добьемся успеха, то может появиться новое поколение спортсменов, которые захотят стать хоккеистами. Такое влияние оказали те команды, которые побеждали в прошлом», — приводит слова спортсмена пресс-служба НХЛ.

Финал состоится 22 февраля и начнется в 16.10 по московскому времени.

Олимпиада 2026, хоккей, финал Канада&nbsp;&mdash; США: онлайн трансляция.Канада — США: финал хоккейного турнира Олимпиады-2026. Онлайн-трансляция главной игры Милана

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

