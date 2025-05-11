Сушинский — о возможном допуске России до Олимпиады-2026: «Мы уже четыре года сидим и не знаем, что будет завтра»

Бывший хоккеист сборной России Максим Сушинский в комментарии для «СЭ» высказался о возможном участии национальной команды в Олимпиаде-2026 в Италии.

Ранее президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал, что решение будет принято в мае-июне.

«Откуда же я знаю. Мы уже четыре года, с 2022 года сидим и не знаем, что будет завтра. А вы говорите про 2 месяца. Отменят — будет здорово. Давайте ждать результат все-таки, а не гадать на кофейной гуще», — сказал Сушинский «СЭ».

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В начале февраля ИИХФ продлил отстранение на сезон-2025/26.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.