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США обыграли Латвию на Олимпиаде-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Брок Нельсон забивает гол.
Фото Reuters

Сборная США обыграла команду Латвии в матче мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх-2026 — 5:1. Игра прошла на арене «Санта-Джулия» в Милане.

У американцев дубль оформил Брок Нельсон, а также по одному голу забили Брэди Ткачак, Тэйдж Томпсон и Остон Мэттьюс. Единственный гол латвийской команды на счету Ренарса Крастенбергса.

Это был первый матч для команд на турнире. США набрали 3 очка и вышли в лидеры группы С. Латвия идет на четвертой строчке — 0 очков.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Зимние Олимпийские игры. Группа C
12 февраля, 23:10. PalaItalia Santa Giulia (Милан)
Латвия
США
Олимпиада 2026, онлайн трансляция 12&nbsp;февраля: Остон Мэттьюс и&nbsp;Коннор Макдэвид.Канада разгромила Чехию, США победили Латвию, Непряева и Плешкова далеко от медалей: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане
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