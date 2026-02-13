США обыграли Латвию на Олимпиаде-2026
Сборная США обыграла команду Латвии в матче мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх-2026 — 5:1. Игра прошла на арене «Санта-Джулия» в Милане.
У американцев дубль оформил Брок Нельсон, а также по одному голу забили Брэди Ткачак, Тэйдж Томпсон и Остон Мэттьюс. Единственный гол латвийской команды на счету Ренарса Крастенбергса.
Это был первый матч для команд на турнире. США набрали 3 очка и вышли в лидеры группы С. Латвия идет на четвертой строчке — 0 очков.
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