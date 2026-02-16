Олимпиада 2026
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Статьи Все материалы Медальный зачет
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Хоккей

ОИ Милан Кортина 2026

Определились пары плей-офф мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026

Павел Лопатко
Хоккеисты сборной Канады.
Фото Reuters

На зимних Олимипийских играх-2026 в Италии завершился групповой этап мужского хоккейного турнира, по итогам которого определились первые четыре участника четвертьфинала и участники квалификационного раунда.

После группового раунда все команды были распределены по местам в общей таблице с 1-го по 12-е.

В четвертьфинал уже вышли Канада, США, Словакия и Финляндия. Они сыграют с победителями пар квалификационного раунда.

Олимпиада 2026: онлайн трансляция 15&nbsp;февраля.Клебо стал 9-кратным олимпийским чемпионом, кто на кого выйдет в плей-офф хоккея: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане

Матчи квалификационного раунда пройдут 17 февраля, четвертьфинальные игры — 18 февраля.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Пары участников квалификационного раунда

Чехия — Дания

Швеция — Латвия

Германия — Франция

Швейцария — Италия

Потенциальные пары четвертьфинала хоккейного турнира Олимпиады-2026

Чехия/Дания — Канада

Швеция/Латвия — США

Германия/Франция — Словакия

Швейцария/Италия — Финляндия

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Олимпиада

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Лавров заявил о планах НАТО превратить Арктику в новый фронт противостояния
Погачар получил страшную травму с переломами и сошел с «Вуэльты»
Минобороны рассекретило документы о Ельнинской операции 1941 года
Дина Аверина и Дмитрий Соловьев стали родителями. У гимнастки и фигуриста родился сын
За чем следить инвестору на этой неделе
Красно-белые просили девять пенальти, Угальде подарил Даку свой гол. Что произошло после матча «Спартак» - «Оренбург»
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Евгений Лапинский
«Волейбол. Наши чемпионы» | Евгений Лапинский
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Магнитогорцы снова фавориты сезона. Новый «Шанхай»
Магнитогорцы снова фавориты сезона. Новый «Шанхай»
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Откровенный Голышев. Задачи «Динамо» на сезон
Откровенный Голышев. Задачи «Динамо» на сезон
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«Ак Барс» и СКА выглядят неубедительно
«Ак Барс» и СКА выглядят неубедительно
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Волейбол. Наши чемпионы» | Николай Карполь
«Волейбол. Наши чемпионы» | Николай Карполь
КХЛ отменила правило игры рукой и провела брифинг перед сезоном
КХЛ отменила правило игры рукой и провела брифинг перед сезоном
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: НХЛ и Олимпиада: участие лучших хоккеистов мира в Играх-2026
Таких крутых рейтингов хоккейных Олимпиад в США и Канаде не было почти никогда. Даже время финала не помешало
С Кучеровым и Панариным, но без Мичкова и, конечно, Овечкина. Какой может быть Россия на Олимпиаде-2030?
Лучшие снайперы НХЛ на 1 марта: Макдэвид, Болди и Кофилд отстают от Маккиннона на 5 шайб
Селебрини назвал поражение от США в финале Олимпиады «горьким и обидным»
Славороссов о финале Олимпиады-2026: «Макдэвид заслужил золото Игр, но судьба распорядилась по-другому»
Панарин: «Моя карьера часто была полна давления, и я привык к этому давлению»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хоккеисты сборной США обыграли Германию на Олимпиаде-2026

Селебрини сравнялся с Малкиным по очкам среди игроков до 20 лет на Олимпиадах с участием представителей НХЛ
Новости
RSS RSS
Все новости