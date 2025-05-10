Крикунов уверен, что сборную России по хоккею допустят на Олимпиаду благодаря Трампу

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о шансах российских хоккеистов выступить на Олимпийских играх-2026.

Российские команды по хоккею отстранены от всех международных турниров с 2022 года. В начале февраля Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение на сезон-2025/26.

«Подходит время для возвращения нашей хоккейной сборной. Они все — в ИИХФ и в МОК — оглядываются на Трампа сейчас. А Трамп и в хоккей готов играть с Россией, и в целом начал налаживать отношения с нашей страной», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Крикунова.

Тренер считает, что важную роль в возвращении российских хоккеистов на международную арену сыграет президент США Дональд Трамп.

«Вернут благодаря ему. Думаю, в 2026 году мы и на Олимпиаду, и на чемпионат мира поедем. А Люк Тардиф — просто говорящая голова, он ничего не решает», — добавил Крикунов.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что решение о возможном участии сборной России на Олимпиаде в Италии будет принято после того, как организация получит четкие рекомендации от МОК в конце мая-начале июня.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Последний раз российская сборная выступала на Играх-2022, где завоевала серебряные медали.