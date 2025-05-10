Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Хоккей

Олимпиада

10 мая, 17:04

Крикунов уверен, что сборную России по хоккею допустят на Олимпиаду благодаря Трампу

Алина Савинова

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о шансах российских хоккеистов выступить на Олимпийских играх-2026.

Российские команды по хоккею отстранены от всех международных турниров с 2022 года. В начале февраля Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение на сезон-2025/26.

«Подходит время для возвращения нашей хоккейной сборной. Они все — в ИИХФ и в МОК — оглядываются на Трампа сейчас. А Трамп и в хоккей готов играть с Россией, и в целом начал налаживать отношения с нашей страной», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Крикунова.

Тренер считает, что важную роль в возвращении российских хоккеистов на международную арену сыграет президент США Дональд Трамп.

«Вернут благодаря ему. Думаю, в 2026 году мы и на Олимпиаду, и на чемпионат мира поедем. А Люк Тардиф — просто говорящая голова, он ничего не решает», — добавил Крикунов.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что решение о возможном участии сборной России на Олимпиаде в Италии будет принято после того, как организация получит четкие рекомендации от МОК в конце мая-начале июня.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Последний раз российская сборная выступала на Играх-2022, где завоевала серебряные медали.

Источник: ВсеПроСпорт
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
Сборная России по хоккею
Владимир Крикунов
Читайте также
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
Глава СК возбудил дело в отношении судьи Мальцевой
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Словацкий форвард «Северстали» Лишка: «Жаль, что сборные России и Белоруссии не сыграют на Олимпиаде»
«Жаль, что России не будет на Олимпиаде». Интервью словака, ставшего своим в «Северстали»
В ISU сообщили, что окончательное решение о допуске российских фигуристов будет принято МОК
«Отложить в сторону то, что нас разъединяет». Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии
FIG присвоила нейтральный статус 250 российским спортсменам
CAS примет решение по участию российских сноубордистов в Олимпиаде не позднее 3 декабря
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Knockouter

    Да а кто с нами играть захочет? Мерзко это все читать...

    23.05.2025

  • Александр Иванов

    нечего сваливать с больной головы на здоровую ... Трамп прямым текстом назвал Россию агрессором, так что придется платить, а спорт - малая толика наказаний

    11.05.2025

  • Ботокс007

    Прошмандовка нарисовалась

    11.05.2025

  • оппонент

    Ну давайте молиться на Трампа. Вот уж кто воистину говорящяя голова. Нет товарищ Крикунов, пока страны мирового хоккейного сообщества не захотят видеть Россию на своих турнирах никакие трампы-тардифы и прочие не помогут.

    11.05.2025

  • тихоновнавсегда

    Крикунов как холоп на Руси...Вот придет барин и все будет хорошо...

    10.05.2025

  • Солёный

    Трамп уже сказал про футболистов - что ему п..., не его дело.

    10.05.2025

  • Tommy Morton

    И что она там будет делать?

    10.05.2025

  • фанат

    "Блажен кто верует...", Грибоедов "Горе от ума".

    10.05.2025

  • Ангелика Бюхер

    Не ждите. Этого не будет. Война не закончится в ближайший год. Хохлов хватит ещё на года три минимум, а там и другие "хохлы" появятся.

    10.05.2025

    • Глава ИИХФ Тардиф рассказал, когда будет принято решение по сборной России на Олимпиаде

    Сушинский — о возможном допуске России до Олимпиады-2026: «Мы уже четыре года сидим и не знаем, что будет завтра»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости