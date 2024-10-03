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Кожевников поддержали идею внесении хоккея в формате «3 на 3» в список олимпийских видов спорта

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможном внесении хоккея в формате «3 на 3» в список олимпийских видов спорта.

«Думаю, это стоит делать. «3 на 3» — это очень хорошая игра, все происходит быстро, моментально. Конечно, если уменьшить площадку. Если это будет большая площадка, то это будет тягомотина. То, что я видел в Америке, было очень смотрибельно и зрелищно, но там правильно подобрана площадка, она по кругу сделана», — цитирует Metaratings.ru Кожевникова.

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) намерена включить хоккей в формате «3 на 3» в программу Олимпийских игр. Об этом рассказал президент федерации Люк Тардиф.

Источник: Metaratings.ru
Хоккей
Александр Кожевников
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