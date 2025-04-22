Кожевников назвал фашизмом слова капитана сборной Латвии об участии России в Олимпиаде-2026

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» поделился мнением о словах капитана сборной Латвии по хоккею Каспарса Даугавиньша, который заявил, что не желает видеть сборную России на Олимпиаде-2026.

«Что о нем говорить. Вы жили бы там, говорили бы то же самое. Политика. Он не понимает в ней. Фашистская идеология, они это все поддерживают. Но они и раньше нас ненавидели. Вячеслав Фетисов правильно сказал, чтобы он вернул деньги, которые заработал в России. Они все молодцы: деньги здесь зарабатывают, а потом говорят гадости. Что же здесь сделаешь. Он не первый и не последний», — сказал Кожевников «СЭ».

4 февраля ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборной России от международных турниров. Сборная России не включена в список участников чемпионата мира-2026, но Федерация хоккея России (ФХР) может обжаловать это решение после ЧМ-2025.

Каспарс Даугавиньш выступал в КХЛ с 2014 по 2021 год. Он играл за московские «Динамо» и «Спартак», нижегородское «Торпедо» и подмосковный «Витязь».