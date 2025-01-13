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Ковальчук считает, что приход Трампа к власти может помочь возвращению России в международный хоккей

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Илья Ковальчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук в интервью «СЭ» поделился мнением о потенциальном возвращении России на международные турниры.

— После МЧМ снова зашла речь о потенциальном возвращении сборной России на мировые турниры. Как считаете, много ли потерял международный хоккей без наших команд разных возрастов?

— Самое главное — то, что теряем мы. Наша молодежь не имеет международного опыта. Это очень плохо. Но сейчас такие обстоятельства. Думаю, хоккей сейчас не на первом месте в нашей стране. Мы должны молиться и гордиться ребятами, которые сейчас находятся на передовой. Что касается хоккея, то, конечно, все вернется. Но нынешнее поколение осталось без больших турниров. Уверен, с переменами президентства в США и общением наших хоккейных руководителей с ИИХФ мы придем хотя бы к тому, чтобы вернули нашу молодежь и юниоров. Многим нет еще и 18 лет, они даже не имеют права голоса. Это абсурд.

— Допуск пловцов и фигуристов под нейтральным флагом — позитивная тенденция для нашего хоккея?

— Конечно. Это очень хорошо. Когда появляются первые шаги, это говорит о многом. Каждый спортсмен уже будет сам решать, хочет ли он выступать в нейтральном статусе и без флага. Карьера спортсмена коротка. Если есть мечта выступить на Олимпиаде, то уже не важно, как это будет. Сейчас наш молодой пловец выиграл пять медалей на чемпионате мира — это очень круто!

— Готовы в случае допуска повезти сборную России на Олимпиаду в статусе генменеджера?

— Посмотрим. Я уверен, что наше руководство определит правильный тренерский штаб и команду руководителей, который соберет классный состав.

— За время подготовки сборной к прошлой Олимпиаде поняли, что чувствуете себя комфортно на позиции генменеджера?

— Мне было очень комфортно. Мы добились приличных результатов. Понятно, что мы все максималисты, но серебряная медаль Олимпиады останется для многих пацанов очень светлым пятном в карьере.

Илья Ковальчук. «Я не завидую рекордам Овечкина. Только радуюсь за него». Ковальчук — о «Спартаке» и СКА, Кузнецове и России на Олимпиаде

Илья Ковальчук
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