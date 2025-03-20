Комиссар НХЛ Беттмэн 31 марта обсудит с ИИХФ участие игроков лиги в Олимпиаде-2026

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн рассказал, когда проведет встречу с представителями Международной федерации хоккея (ИИХФ) для принятия решения по участию игроков лиги в Олимпийских играх 2026 года.

Отмечается, что вcтреча состоится 31 марта.

«Обсуждения продолжаются, и мы рассчитываем прийти к соглашению», — цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Последний раз НХЛ отпускала игроков в 2014 году на Олимпиаду в Сочи.