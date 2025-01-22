Колобков: «Предпосылок к допуску российских хоккеистов на Олимпиаду нет»

Бывший министр спорта России Павел Колобков высказался о возможном допуске сборной России по хоккею на Олимпиаду 2026 года.

«Давайте закончим говорить, верим мы в допуск или не верим, — приводит «ВсеПроСпорт» слова Колобкова. — Я буду рад ошибиться, но предпосылок, что сборную России по хоккею допустят, нет. Да, Международная федерация хоккея действительно может провести заседание, обсудить вопрос, но по факту ничего не сделает. Они покажут, что якобы конструктивны, открыты к диалогу и взаимодействию. Сделают вид, что не забывают эту проблему. Они просто отметят роль России и Белоруссии в развитии мирового хоккея и скажут, что когда-нибудь вернут нас. Если бы МОК заявил, что пересмотрел критерии допуска и рекомендует федерациям новые вводные, другое дело. Но такого заявления не было. Например, Международная федерация легкой атлетики миллион раз рассматривала возвращение российских спортсменов, отмечала прогресс, но решения в нашу пользу не принимала».

Во вторник, 21 января, появилась информация, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной России по хоккею на Олимпиаду 2026 года 3-4 февраля.