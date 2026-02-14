Олимпиада 2026
14 февраля, 03:29

Канада — Швейцария: видеообзор матча Олимпиады

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборная Канады переиграла Швейцарию в матче мужского турнира по хоккею на Олимпийских играх-2026 — 5:1.

У канадской команды заброшенными шайбами отметились Коннор Макдэвид, Томас Харли, Маклин Селебрини, Сидни Кросби и Нэйтан Маккиннон. Единственный гол швейцарцев на счету Пиуса Сутера.

Канада с 6 очками в двух матчах лидирует в группе А. Швейцария идет на 2-й строчке — 3 очка.

Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko.

Олимпийские игры 2026 в&nbsp;Милане: онлайн трансляция пятницы 13&nbsp;февраля.Выступление Гуменника и Малинина, Семирунний принес медаль Польше, новый матч Канады: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане
Хоккей
Олимпиада
Сборная Канады по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею

