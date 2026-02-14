Канада — Швейцария: видеообзор матча Олимпиады

Сборная Канады переиграла Швейцарию в матче мужского турнира по хоккею на Олимпийских играх-2026 — 5:1.

У канадской команды заброшенными шайбами отметились Коннор Макдэвид, Томас Харли, Маклин Селебрини, Сидни Кросби и Нэйтан Маккиннон. Единственный гол швейцарцев на счету Пиуса Сутера.

Канада с 6 очками в двух матчах лидирует в группе А. Швейцария идет на 2-й строчке — 3 очка.

