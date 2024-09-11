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Каменский — о словах Дэйли: «Политики должны понимать, что одни из лучших атлетов находятся в России»

Зарина Халимхонова
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в комментарии для «СЭ» оценил шансы участия российских хоккеистов в Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что не ожидает увидеть сборную России на Играх.

«При нынешних обстоятельствах мы должны развивать спорт внутри страны, хоккей в том числе. Политики должны уже понимать, что международные соревнования без участия сборной России считаются неполноценными, потому что одни из лучших атлетов находятся здесь. И, естественно, конкуренция только с нашими спортсменами будет интересной. А к подобным заявлениям отношусь плохо. Спорт должен быть вне политики. А сегодня его политизируют», — сказал Каменский «СЭ».

С 2022 года сборные России отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) из-за ситуации на Украине.

НХЛ
Сборная России по хоккею
Билл Дэйли
Валерий Каменский
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