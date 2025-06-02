ИИХФ утвердила состав групп на Олимпиаду без сборной России

Международная федерация хоккея (ИИХФ) утвердила состав групп на олимпийский турнир 2026 года.

«После просьбы Международного олимпийского комитета (МОК) окончательно сформировать группы в соответствии с его рекомендацией от марта 2023 года IIHF окончательно определила группы для мужских и женских турниров по хоккею с шайбой на предстоящих зимних Олимпийских играх 2026 года», — приводит ТАСС заявление ИИХФ.

В группе A олимпийского турнира сыграют сборные Канады, Швейцарии, Чехии и Франции. В группе B — Финляндия, Швеция, Словакия и Италия.

2 июня ИИХФ объявила о недопуске сборной России на Олимпиаду-2026. Россияне отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В начале февраля 2025-го ИИХФ продлил отстранение на сезон-2025/26.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.