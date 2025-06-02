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ОИ Милан Кортина 2026

2 июня 2025, 19:15

ИИХФ утвердила состав групп на Олимпиаду без сборной России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Международная федерация хоккея (ИИХФ) утвердила состав групп на олимпийский турнир 2026 года.

«После просьбы Международного олимпийского комитета (МОК) окончательно сформировать группы в соответствии с его рекомендацией от марта 2023 года IIHF окончательно определила группы для мужских и женских турниров по хоккею с шайбой на предстоящих зимних Олимпийских играх 2026 года», — приводит ТАСС заявление ИИХФ.

В группе A олимпийского турнира сыграют сборные Канады, Швейцарии, Чехии и Франции. В группе B — Финляндия, Швеция, Словакия и Италия.

2 июня ИИХФ объявила о недопуске сборной России на Олимпиаду-2026. Россияне отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В начале февраля 2025-го ИИХФ продлил отстранение на сезон-2025/26.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Источник: ТАСС
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