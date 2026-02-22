Белый дом после хоккейного финала Игр-2026 выложил фото, на котором символ США душит символ Канады

В социальных сетях Белого дома после победы США над Канадой (2:1 ОТ) был опубликовал пост с фотографией, на которой белоголовый орлан душит канадского гуся.

Данным снимком пресс-служба Белого дома ответила на пост премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Он в февраля 2025-го написал: «Вам не отнять нашу страну — и не отнять нашу игру».

Сборная США выиграла золото Олимпийских игр впервые с 1980 года и в третий раз в истории.

