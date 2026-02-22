22 февраля, 20:03

Белый дом после хоккейного финала Игр-2026 выложил фото, на котором символ США душит символ Канады

Ана Горшкова
Корреспондент

В социальных сетях Белого дома после победы США над Канадой (2:1 ОТ) был опубликовал пост с фотографией, на которой белоголовый орлан душит канадского гуся.

Данным снимком пресс-служба Белого дома ответила на пост премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Он в февраля 2025-го написал: «Вам не отнять нашу страну — и не отнять нашу игру».

«Вам не забрать нашу страну». Трюдо ответил Трампу после победы Канады над США

Сборная США выиграла золото Олимпийских игр впервые с 1980 года и в третий раз в истории.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Мы видели один из величайших финалов в истории хоккея! США впервые за 46 лет выиграли Олимпиаду

«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Боб Хартли уходит после победы
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
