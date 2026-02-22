Трамп позвонил в раздевалку сборной США и поздравил ее с победой на Олимпиаде-2026

Президент США Дональд Трамп лично поздравил американских хоккеистов с победой на Олимпийских играх 2026 года в Италии. После финального матча против Канады (2:1 ОТ) он позвонил команде в раздевалку.

«Он позвонил в раздевалку, поговорил с командой. Он сказал, как он горд командой, и поздравил всех с победой», — рассказал журналистам главный тренер сборной США Майк Салливан.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривал возможность лично приехать в Милан на финал, но в итоге отказался от поездки.

