22 февраля, 21:25

Трамп позвонил в раздевалку сборной США и поздравил ее с победой на Олимпиаде-2026

Руслан Минаев
Хоккеисты сборной США.
Фото AFP

Президент США Дональд Трамп лично поздравил американских хоккеистов с победой на Олимпийских играх 2026 года в Италии. После финального матча против Канады (2:1 ОТ) он позвонил команде в раздевалку.

«Он позвонил в раздевалку, поговорил с командой. Он сказал, как он горд командой, и поздравил всех с победой», — рассказал журналистам главный тренер сборной США Майк Салливан.

Победный гол нападающего сборной США Джека Хьюза в&nbsp;овертайме олимпийского финала против Канады.Мы видели один из величайших финалов в истории хоккея! США впервые за 46 лет выиграли Олимпиаду

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривал возможность лично приехать в Милан на финал, но в итоге отказался от поездки.

Олимпиада 2026, хоккей, финал Канада&nbsp;&mdash; США: онлайн трансляция.США победили Канаду в овертайме финала Олимпиады-2026. Онлайн-трансляция главной игры Милана

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

