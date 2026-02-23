Кросби: «Макдэвид сделал все, что было в его силах, чтобы вести Канаду за собой»

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби поделился мнением об игре Коннора Макдэвида на Олимпийских играх 2026 года.

Форвард «Эдмонтона» провел 6 матчей, в которых набрал 13 (2+11) очков. Макдэвид признан самым ценным игроком хоккейного турнира Олимпиады-2026.

Кросби пропустил полуфинал и финал Игр в Милане из-за травмы, полученной в четвертьфинальном матче против Чехии (4:3 ОТ). В игре за золото канадцы уступили сборной США (1:2 ОТ).

«Он сделал все, что было в его силах, чтобы вести нас за собой. Приехать на такой турнир, где собраны лучшие игроки мира, и продемонстрировать такой высокий уровень — это что-то невероятное. Когда видишь это вблизи, начинаешь сочувствовать ему, потому что он сделал так много и был лидером во всех возможных аспектах. Мы все хотим побеждать ради друг друга, но особенно для него. Печально, что нам не удалось добиться желаемого результата», — цитирует Кросби пресс-служба НХЛ.