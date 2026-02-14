Швеция — Словакия: видеообзор матча Олимпиады-2026
Сборная Швеции обыграла Словакию в матче группового турнира Олимпийских игр-2026 — 5:3.
Игра проходила 14 февраля.
Дубль у шведов на счету Элиаса Петтерссона. Лукас Рэймонд набрал 3 (1+2) очка. Еще по голу забили Адриан Кемпе и Джоэль Эрикссон.
У словаков отличились Юрай Слафковски, Далибор Дворски и форвард «Локомотива» Мартин Гернат. Нападающий «Спартака» Адам Ружичка отдал результативный пас.
Швеция с 6 очками возглавляет группу B. Словакия (6 очков) идет второй, уступая шведам по дополнительным показателям.
