Сборная Чехии благодаря голу 40-летнего Червенки победила Данию и сыграет с Канадой в четвертьфинале Олимпиады-2026

Сборная Чехии обыграла Данию в матче квалификационного раунда плей-офф Олимпийских игр-2026 — 3:2.

40-летний экс-форвард «Авангарда» и СКА Роман Червенка забил победный гол и сделал результативную передачу. Еще по голу на счету Мартина Нечаса и Давида Кампфа.

У Дании отличились Александр Труэ и Ник Олесен.

Чехия вышла в четвертьфинал Олимпиады, где сыграет против сборной Канады.

Зимние Олимпийские игры. Плей-офф. Квалификационный раунд. Матч №1

17 февраля, 18:40. PalaItalia Santa Giulia (Милан) Чехия Дания

