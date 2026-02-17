Сборная Чехии благодаря голу 40-летнего Червенки победила Данию и сыграет с Канадой в четвертьфинале Олимпиады-2026
Сборная Чехии обыграла Данию в матче квалификационного раунда плей-офф Олимпийских игр-2026 — 3:2.
40-летний экс-форвард «Авангарда» и СКА Роман Червенка забил победный гол и сделал результативную передачу. Еще по голу на счету Мартина Нечаса и Давида Кампфа.
У Дании отличились Александр Труэ и Ник Олесен.
Чехия вышла в четвертьфинал Олимпиады, где сыграет против сборной Канады.
