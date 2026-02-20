Канада и Финляндия назвали составы на матч полуфинала Олимпиады-2026

Стали известны составы сборных Канады и Финляндии в полуфинале Олимпийских игр-2026.

Игру пропустит капитан канадцев Сидни Кросби, который получил травму в матче с Чехией (4:3 ОТ) в 1/4 финала.

Состав сборной Канады:

Вратарь: Биннингтон

1 звено: Селебрини — Макдэвид — Уилсон; Тэйвз — Макар

2 звено: Джарвис — Маккиннон — Хорват; Харли — Парайко

3 звено: Марнер — Сузуки — Стоун; Санхейм — Даути

4 звено: Маршан — Беннетт — Хэгел; Теодор

Замены: Рейнхарт, Томпсон

Состав Финляндии:

Вратарь: Сарос

1 звено: Рантанен — Ахо — Лехконен; Хейсканен — Линделл

2 звено: Гранлунд — Хинтц — Терявяйнен; Ристолайнен — Миккола

3 звено: Луостаринен — Лунделл — Какко; Мяяття — Матинпало

4 звено: Кивиранта — Армиа — Хаула; Йокихарью

Замены: Капанен, Корписало

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