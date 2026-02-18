На хоккейном матче Канада — Чехия на Олимпиаде-2026 болельщики вывесили флаг России

Болельщики вывесили на трибунах флаг России во время матча между Канадой и Чехией в четвертьфинале хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года.

Российский триколор появился рядом с канадским флагом. На полотнище была надпись «Зеленоград». Через несколько минут к зрителю, одетому в форму московского «Спартака», подошел стюард и попросил убрать флаг.

Игры в Италии проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В соревнованиях участвуют 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.

