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ОИ Милан Кортина 2026

Хоккей Канада — США: дата и время начала финала Олимпиады-2026 в Милане

Сборные Канады и США встретятся в финале хоккейного турнира ОИ-2026
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Reuters

Сборные Канады и США по хоккею встретятся в финальном матче турнира Олимпийских игр 2026 года в воскресенье, 22 февраля. Игра пройдет на стадионе «ПалаИталия Санта Джулия» в Милане, стартовое вбрасывание состоится в 16.10 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры Канада — США можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Зимние Олимпийские игры. Плей-офф. Финал. Матч №1
22 февраля, 16:10. PalaItalia Santa Giulia (Милан)
Канада
США

«СЭ» проведет текстовые трансляции финального матча и всего дня Игр. Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko.

В полуфинале канадцы победили Финляндию (3:2), а американцы — Словакию (6:2).

Расписание Олимпийских игр 2026 года в актуальном виде, результаты матчей и соревнований, медальный зачет Игр в Милане и Кортине доступны в разделе зимней Олимпиады на нашем сайте.

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