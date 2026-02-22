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Хоккей Канада — США: началась онлайн-трансляция финала Олимпиады-2026 в Милане

Сборные Канады и США встречаются в финале хоккейного турнира ОИ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Мужские сборные Канады и США по хоккею встречаются в финальном матче турнира Олимпийских игр 2026 года в воскресенье, 22 февраля. Игра проходит на стадионе «ПалаИталия Санта Джулия» в Милане (Италия). Стартовое вбрасывание — в 16.10 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию финального матча Канада — США.

Олимпиада 2026, хоккей, финал Канада&nbsp;&mdash; США: онлайн трансляция.Канада — США: финал хоккейного турнира Олимпиады-2026. Онлайн-трансляция главной игры Милана

За основными событиями и результатом игры Канада — США также можно следить в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» также ведет онлайн всего дня 22 февраля на Играх.

Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko.

Зимние Олимпийские игры. Плей-офф. Финал. Матч №1
22 февраля, 16:10. PalaItalia Santa Giulia (Милан)
Канада
США

Канада и США не потерпели на турнире ни одного поражения, одержали по четыре победы в основное время и по одной — в овертайме.

В групповом турнире Канада обыграли Чехию (5:0), Швейцарию (5:1) и Францию (10:2), в плей-офф — Чехию (4:3 ОТ) и Финляндию (3:2).

В групповом турнире США победили Латвию (5:1), Данию (6:3) и Германию (5:1), в плей-офф — Швецию (2:1 ОТ) и Словакию (6:2).

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