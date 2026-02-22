Хоккей Канада — США: началась онлайн-трансляция финала Олимпиады-2026 в Милане

Мужские сборные Канады и США по хоккею встречаются в финальном матче турнира Олимпийских игр 2026 года в воскресенье, 22 февраля. Игра проходит на стадионе «ПалаИталия Санта Джулия» в Милане (Италия). Стартовое вбрасывание — в 16.10 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию финального матча Канада — США.

За основными событиями и результатом игры Канада — США также можно следить в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» также ведет онлайн всего дня 22 февраля на Играх.

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Зимние Олимпийские игры. Плей-офф. Финал. Матч №1

22 февраля, 16:10. PalaItalia Santa Giulia (Милан) Канада США

Канада и США не потерпели на турнире ни одного поражения, одержали по четыре победы в основное время и по одной — в овертайме.