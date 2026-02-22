Хоккей Канада — США: началась онлайн-трансляция финала Олимпиады-2026 в Милане
Мужские сборные Канады и США по хоккею встречаются в финальном матче турнира Олимпийских игр 2026 года в воскресенье, 22 февраля. Игра проходит на стадионе «ПалаИталия Санта Джулия» в Милане (Италия). Стартовое вбрасывание — в 16.10 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию финального матча Канада — США.
За основными событиями и результатом игры Канада — США также можно следить в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» также ведет онлайн всего дня 22 февраля на Играх.
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Канада и США не потерпели на турнире ни одного поражения, одержали по четыре победы в основное время и по одной — в овертайме.
В групповом турнире Канада обыграли Чехию (5:0), Швейцарию (5:1) и Францию (10:2), в плей-офф — Чехию (4:3 ОТ) и Финляндию (3:2).
В групповом турнире США победили Латвию (5:1), Данию (6:3) и Германию (5:1), в плей-офф — Швецию (2:1 ОТ) и Словакию (6:2).