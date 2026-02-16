Хоккеисты сборной Канады повторили достижение россиян на Олимпиадах с участием игроков НХЛ

Сборная Канады победила команду Франции (10:2) в матче групповой стадии мужского хоккейного турнира Олимпийских игр-2026 в Италии.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, четыре хоккеиста сборной Канады набрали по три очка (Маклин Селебрини, Сидни Кросби, Коннор Макдэвид и Марк Стоун). Они повторили рекорд по наибольшему количеству таких игроков от одной команды в матче олимпийского турнира с участием представителей НХЛ, который установила сборная России (четыре игрока, в матче с «Латвией» (9:2) 19 февраля 2006 года).

В матче со сборной Латвии Илья Ковальчук набрал 4 (4+0) очка, Алексей Яшин — 3 (1+2), Павел Дацюк — 3 (0+3) и Виктор Козлов — 3 (1+2) очка.

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