Губерниев назвал Гашека позором человечества из-за слов о Кучерове

Журналист и советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев резко высказался о бывшем вратаре Доминике Гашеке.

На выходных в соцсетях стали активно обсуждать слова форварда «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова двухлетней давности о том, что олимпийский турнир 2026 года нельзя назвать соревнованием всех сильнейших без участия сборной России. Известный своими русофобскими заявлениями Гашек жестко раскритиковал российского хоккеиста.

«Если из-за Кучерова погибают люди, то Гашек — это позор человечества, — приводит «ВсеПроСпорт» слова Губерниева. — Не может быть человек таким мудаком».

Журналист назвал Гашека «вроде как одним из лучших» вратарей в истории хоккея.

«Но не может же такого быть, что у человека вместо головы был бы один большой каучуковый диск. Не могут быть люди такими долбанутыми», — сказал Губерниев.

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