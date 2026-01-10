Олимпиада
Сегодня, 09:38

Голкипер Рибар не поедет на Олимпиаду, чтобы помочь «Шанхай Дрэгонс» выйти в плей-офф КХЛ

Анастасия Пилипенко

Словацкий голкипер «Шанхай Дрэгонс» Патрик Рибар рассказал, что отказался от участия в Олимпийских играх, чтобы помочь своей команде попасть в плей-офф FONBET чемпионата КХЛ.

«Шанхай Дрэгонс» набрал 43 очка в 43 матчах и отстает от зоны плей-офф на шесть баллов.

«Со мной связывались из сборной, но мы решили, что я останусь здесь, с командой, потому что мы боремся за выход в плей-офф. Тем более что по поводу вызова четких правил между Международной федерацией хоккея (ИИХФ) и КХЛ нет. Я остаюсь здесь», — цитирует Рибара ТАСС.

Из КХЛ в состав сборной Словакии на Олимпиаду вошли три игрока: защитник Мартин Гернат из «Локомотива», нападающие Адам Лишка («Северсталь») и Адам Ружичка («Спартак»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина д'Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 сборных.

На групповом этапе соперниками сборной Словакии будут команды Финляндии, Швеции и Италии.

Источник: ТАСС
