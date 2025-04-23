Представитель Овечкина — о возможном допуске сборной России на Игры-2026: «У Саши есть мечта об олимпийском золоте»

Спортивный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, отреагировал на информацию о возможном допуске сборной России по хоккею к Олимпиаде-2026.

Ранее спортивный агент Андрей Митьков заявил, что российскую сборную допустят на Олимпиаду-2026 с флагом и гимном.

«Саша не раз заявлял, что он всегда с удовольствием играет за сборную. Тем более, на таких турнирах как Олимпиада. В этом смысле от нас ничего не зависит, но если такое решение будет принято, Саша с удовольствием примет предложение. У него есть мечта об олимпийском золоте. Но давайте не забегать вперед», — сказал Чистяков «СЭ».

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Международный олимпийский комитет (МОК) при допуске россиян будет учитывать позицию международных федераций по отдельным видам спорта.