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ОИ Милан Кортина 2026

22 февраля, 06:04

Главный тренер сборной Словакии Орсаг: «Финны вполне могли быть в финале»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Словакии Владимир Орсаг прокомментировал поражение от команды Финляндии (1:6) в матче за третье место мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026.

«Мы знали, что будет очень и очень трудно дважды обыграть такую команду, как Финляндия. Если посмотреть на игру финнов, они прибавляли от матча к матчу. Они обыграли Швецию, обыграли Швейцарию, очень и очень хорошо сыграли против Канады. Они вполне могли быть в финале», — цитирует словацкого специалиста сайт НХЛ.

Сборная Финляндии победила Словакию (6:1).Финны взяли бронзу Олимпиады. В пятый раз за девять последних турниров

Сборная Словакии на групповом этапе олимпийского турнира заняла первое место в квартете B, набрав в трех матчах шесть очков. В том числе она победила сборную Финляндии (4:1).

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

На&nbsp;зимней Олимпиаде-2026 в&nbsp;Милане и&nbsp;Кортине (Италия) в&nbsp;субботу, 21&nbsp;февраля, будут разыграны 10 комплектов медалей.Олимпиада 2026 в Милане, все медали 15-го дня: результаты соревнований 21 февраля

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