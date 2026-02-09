9 февраля, 06:50

Купер: «Селебрини мудр не по годам. Он может быть успешным, как и Макдэвид»

Алина Савинова

Главный тренер сборной Канады по хоккею Джон Купер дал высокую оценку нападающему Маклину Селебрини, который на первой тренировке канадцев на Олимпиаде-2026 катался в звене с Коннором Макдэвидом и Томом Уилсоном.

Тренерский штаб Канады рассматривает 19-летнего Селебрини не как перспективного новичка, а как готового игрока, способного вписаться в любую комбинацию и сразу влиять на игру команды в борьбе за олимпийское золото.

«Может, ему и 19 лет, но с точки зрения понимания игры — нет. Он мудр не по годам. Так что я не могу смотреть на него просто как на какого-то парня. Я его знаю. Я был на чемпионате мира и имел возможность последить за ним», — приводит пресс-служба НХЛ слова Купера.

Он подчеркнул, что Селебрини уже доказал свой статус в НХЛ.

«В НХЛ он уже показал, что в самом деле является особенным игроком. Я не голосую за индивидуальные призы, но, похоже, многие журналисты считают, что он может претендовать на серьезные награды. Так что не стоит обращать внимания на его возраст. Это чертовски хороший хоккеист. Думаю, он может сыграть в любом звене и быть успешным, как и Макдэвид», — добавил Купер.

В сезоне-2025/26 Селебрини провел 55 матчей за «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 81 (28+53) очко.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх пройдет с 12 по 22 февраля. Сборная Канады сыграет в группе А с Чехией, Швейцарией, Францией.

Михаил Дегтярев — о шансах на возвращение на мировую арену
«Ак Барс» на грани поражения
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
Михеев может вернуться, Моторыгин уйдет из «Динамо»
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» повел в финале. Что будет с «Ладой»?
Американец Скотт Гордон — новый тренер «Трактора»
