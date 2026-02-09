Купер: «Селебрини мудр не по годам. Он может быть успешным, как и Макдэвид»

Главный тренер сборной Канады по хоккею Джон Купер дал высокую оценку нападающему Маклину Селебрини, который на первой тренировке канадцев на Олимпиаде-2026 катался в звене с Коннором Макдэвидом и Томом Уилсоном.

Тренерский штаб Канады рассматривает 19-летнего Селебрини не как перспективного новичка, а как готового игрока, способного вписаться в любую комбинацию и сразу влиять на игру команды в борьбе за олимпийское золото.

«Может, ему и 19 лет, но с точки зрения понимания игры — нет. Он мудр не по годам. Так что я не могу смотреть на него просто как на какого-то парня. Я его знаю. Я был на чемпионате мира и имел возможность последить за ним», — приводит пресс-служба НХЛ слова Купера.

Он подчеркнул, что Селебрини уже доказал свой статус в НХЛ.

«В НХЛ он уже показал, что в самом деле является особенным игроком. Я не голосую за индивидуальные призы, но, похоже, многие журналисты считают, что он может претендовать на серьезные награды. Так что не стоит обращать внимания на его возраст. Это чертовски хороший хоккеист. Думаю, он может сыграть в любом звене и быть успешным, как и Макдэвид», — добавил Купер.

В сезоне-2025/26 Селебрини провел 55 матчей за «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 81 (28+53) очко.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх пройдет с 12 по 22 февраля. Сборная Канады сыграет в группе А с Чехией, Швейцарией, Францией.

