Главный тренер сборной Канады Купер рассчитывает, что Кросби сыграет в финале Олимпиады-2026

Главный тренер сборной Канады Джон Купер сообщил, что нападающий команды Сидни Кросби может сыграть в финале Олимпиады.

18 февраля 38-летний хоккеист получил повреждение в матче против Чехии (4:3 ОТ) в четвертьфинале Олимпийских игр-2026. 38-летний форвард покинул лед после нескольких силовых приемов во втором периоде. С 6 очками (2+4) Кросби входит в тройку самых результативных игроков сборной Канады на турнире.

«У нас 48 часов, чтобы решить этот вопрос. Больше шансов, что он сыграет в золотом матче», — приводит слова Купера ТАСС.

20 февраля хоккеист пропустил полуфинальный матч, в котором канадцы обыграли финнов (3:2).

В финале Олимпийских игр в Милане Канада сыграет с победителем матча между США и Словакией.

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