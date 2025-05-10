Глава ИИХФ Тардиф рассказал, когда будет принято решение по сборной России на Олимпиаде

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал, когда будет принято решение о возможном участии сборной России на Олимпиаде-2026 в Италии.

«МОК находится в процессе смены руководителя. Но недавно у нас была с ними встреча, и я почти уверен, что мы получим четкие рекомендации от МОК в конце мая или начале июня. Нам нужно будет следовать рекомендациям. Потому что это всегда вопрос безопасности, а именно МОК организует соревнования», — приводит слова Тардифа SVT.

20 марта стало известно, что 41-летняя зимбабвийка Кирсти Ковентри сменит Томаса Баха на посту президента МОК. Передача полномочий состоится 24 июня. Ковентри заявила, что выступает против отстранения стран от участия в Олимпийских играх из-за международных конфликтов.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В начале февраля ИИХФ продлил отстранение на сезон-2025/26.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Последний раз российская сборная выступала на Играх-2022, где уступила Финляндии.