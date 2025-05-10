Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Хоккей

Милан-2026

10 мая, 12:16

Глава ИИХФ Тардиф рассказал, когда будет принято решение по сборной России на Олимпиаде

Сергей Разин
корреспондент
Люк Тардиф.
Фото Global Look Press

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал, когда будет принято решение о возможном участии сборной России на Олимпиаде-2026 в Италии.

«МОК находится в процессе смены руководителя. Но недавно у нас была с ними встреча, и я почти уверен, что мы получим четкие рекомендации от МОК в конце мая или начале июня. Нам нужно будет следовать рекомендациям. Потому что это всегда вопрос безопасности, а именно МОК организует соревнования», — приводит слова Тардифа SVT.

Райан Уитни призвал допустить хоккеистов сборной России до&nbsp;Олимпийских игр в&nbsp;2026 году.«Без них я не буду считать победу США заслуженной». Американец призвал допустить Россию до Олимпиады-2026

20 марта стало известно, что 41-летняя зимбабвийка Кирсти Ковентри сменит Томаса Баха на посту президента МОК. Передача полномочий состоится 24 июня. Ковентри заявила, что выступает против отстранения стран от участия в Олимпийских играх из-за международных конфликтов.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В начале февраля ИИХФ продлил отстранение на сезон-2025/26.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Последний раз российская сборная выступала на Играх-2022, где уступила Финляндии.

МОК обсуждает допуск российских спортсменов на&nbsp;Олимпиаду 2026.«Дискуссии продолжаются». МОК опять темнит с допуском россиян на Олимпиаду в Милан-2026

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная России по хоккею
Люк Тардиф
Читайте также
Эксперт рассказал об изменении стратегии шопинга российских покупателей
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
Появились кадры задержания пытавшегося отравить офицера Минобороны России в ДНР
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Politico узнала об ошеломлении Запада из-за нового мирного плана США по Украине
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
В ISU сообщили, что окончательное решение о допуске российских фигуристов будет принято МОК
«Отложить в сторону то, что нас разъединяет». Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии
FIG присвоила нейтральный статус 250 российским спортсменам
CAS примет решение по участию российских сноубордистов в Олимпиаде не позднее 3 декабря
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов. Неожиданный союзник
Майгуров: «Фуркад предложил стать проводником между МОК, IBU и Союзом биатлонистов России»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Vladimir_Vins

    Да они безопасностью будут прекрывать русофобию, это как два пальца. Только один возможный вариант - к тому времени СВО будт закончена, А нет, Еще может быть "олимпийское перемирие"

    21.05.2025

  • Valery Smirnov

    Откуда этот недотепа может знать. Кто ему докладывает? Никто, ему приказывают озвучить то или иное решение. А когда она будет прислано, знают только его решалы.

    16.05.2025

  • Slava Samoylov

    Слабенькая? Это с чего такой вывод? Команду усилят парни из НХЛ. Есть проблемные позиции, но в целом команда будет очень приличная.Как минимум за медали будет борьба.

    13.05.2025

  • kelltt

    у сб.России слабенькая команда.. так что если не поедет меньше позора .

    10.05.2025

    • Агент Малкина — о возможном допуске сборной России на Игры-2026: «У Евгения огромное желание выступить на Олимпиаде!»

    Крикунов уверен, что сборную России по хоккею допустят на Олимпиаду благодаря Трампу

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости