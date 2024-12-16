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Гендиректор ФХР Курбатов рассказал о коммуникации с ИИХФ

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Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов рассказал о взаимоотношениях с Международной федерацией хоккея (ИИХФ).

«Что касается участия в Олимпиаде-2026, то мы надеемся только на лучшее, но не все зависит от нас. Коммуникация с ИИХФ есть, но назвать ее продуктивной можно только с большой натяжкой», — сказал Курбатов Odds.ru.

ИИХФ в 2022 году отстранила российские сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: ODDS.ru
Хоккей
Олимпиада
ФХР
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