Гашек — о возможном допуске России на Олимпиаду-2026: «Это было бы огромной ошибкой»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек считает, что если бы Россию допустили до Олимпиады-2026, то это бы стало ошибкой.

«Это было бы огромной ошибкой. Олимпиада стала бы крупной рекламой российских действий. Многие люди, включая граждан России, пострадали бы. Мы не должны этого допустить», — приводит слова Гашека «Чемпионат».

Сборная России не участвует в международных турнирах с 2022 года. МОК примет решение по допуску сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2026 года после выборов президента с 19 по 21 марта.