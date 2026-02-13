13 февраля, 21:04

Сборная Чехии одержала победу над Францией на Олимпиаде-2026

Алина Савинова
13 февраля. Сборная Чехии обыграла команду Франции (6:3) в матче на Олимпиаде в Милане.
Сборная Чехии победила Францию в матче мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх-2026 — 6:3. Игра прошла на арене «Санта-Джулия» в Милане.

Голы чешской команды забили Мартин Нечас, Михал Кемпни, Давид Пастрняк, Матей Странски, Филип Хлапик и Роман Червенка.

У сборной Франции дубль оформил Луи Будон и еще одну шайбу забросил Юго Галле. Стефан Да Коста, который выступает в КХЛ за «Автомобилист», сделал результативную передачу в этой игре.

Обе команды сыграли по два матча на олимпийском турнире. Сборная Чехии набрала 3 очка и занимает третье место в группе А, Франция не заработала очков и идет на четвертой строчке.

Зимние Олимпийские игры. Группа A
13 февраля, 18:40. PalaItalia Santa Giulia (Милан)
Франция
Чехия
