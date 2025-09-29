Фетисов считает, что Овечкин может больше не сыграть за сборную России на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался о шансах нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина сыграть за сборную России на Олимпиаде.

«На следующей Олимпиаде, по-моему, не будет нашей команды. Надежда умирает последней. Сыграет ли еще Овечкин за сборную России на Олимпиаде? Был шанс в 2026 году, но его отобрали. Через четыре года он будет уже достаточно возрастным хоккеистом. Скорее всего нет, чем да. Хотя Саша уже много чудес натворил в хоккее. Может быть, и доиграет до того момента, когда будет возможность принять участие в Олимпиаде», — сказал Фетисов «СЭ».

Овечкин выступает в «Вашингтоне» с сезона-2005/06. 39-летний россиянин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году и в апреле 2025-го превзошел снайперский рекорд НХЛ Уэйна Гретцки.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В начале февраля ИИХФ продлила отстранение на сезон-2025/26.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Последний раз российская сборная выступала на Играх-2022.