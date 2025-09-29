Олимпиада
29 сентября, 13:25

Фетисов считает, что Овечкин может больше не сыграть за сборную России на Олимпиаде

Микеле Антонов
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался о шансах нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина сыграть за сборную России на Олимпиаде.

«На следующей Олимпиаде, по-моему, не будет нашей команды. Надежда умирает последней. Сыграет ли еще Овечкин за сборную России на Олимпиаде? Был шанс в 2026 году, но его отобрали. Через четыре года он будет уже достаточно возрастным хоккеистом. Скорее всего нет, чем да. Хотя Саша уже много чудес натворил в хоккее. Может быть, и доиграет до того момента, когда будет возможность принять участие в Олимпиаде», — сказал Фетисов «СЭ».

Овечкин выступает в «Вашингтоне» с сезона-2005/06. 39-летний россиянин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году и в апреле 2025-го превзошел снайперский рекорд НХЛ Уэйна Гретцки.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В начале февраля ИИХФ продлила отстранение на сезон-2025/26.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Последний раз российская сборная выступала на Играх-2022.

Александр Овечкин
Вячеслав Фетисов
  • igogohruhru

    Фетисов играл за ЦСКА в 51 год почему овечкин не сможет?

    01.10.2025

  • ultron

    То ли дело в украшке, результат их гениального руководства мы сейчас все наблюдаем!

    01.10.2025

  • PvsZ

    Да ладн, серьёзно?

    30.09.2025

  • ГлавПатриот

    Господи, какие же олухи в руководстве у рашки))

    29.09.2025

  • андр

    Вячеслав удивил. Поезд Овечкина в сборной давным-давно ушел. Левым нападающим Панарину, Марченко, Капризову он однозначно проиграет конкуренцию.

    29.09.2025

  • Slim Tallers

    Фетисов не прав. Российских параолимпийцев допустили на Олимпиаду. И если Овечкин захочет,то может на неё попасть,если потеряет ногу.

    29.09.2025

