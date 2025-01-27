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Фетисов о допуске на Олимпиаду: «Без герба на груди ехать никуда не надо»

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о возможном допуске сборной России по хоккею на Олимпиаду 2026 года.

«В каком виде, в каком статусе? Беженцев, с белым флагом, в каком статусе? Мне важно, в каком статусе сборная поедет, — приводит «ВсеПроСпорт» слова Фетисова. — Сборная страны, которая олицетворяет собой не одно поколение победителей. А в сложившейся ситуации без флага и гимна, без герба на груди ехать никуда не надо. А настолько — у них не хватит духа. Поэтому ничего хорошего не жду. А если мы готовы любыми средствами, любыми способами, то вопрос не ко мне».

Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) рассмотрит вопрос допуска сборной России в начале февраля.

Источник: vseprosport.ru
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