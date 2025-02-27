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Федерация хоккея России направила письмо в ИИХФ по вопросу допуска сборных

Сергей Разин
корреспондент

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов рассказал, что организация направила письмо в ИИХФ по вопросу допуска сборных к участию в международных турнирах.

«Пока никаких изменений в отношениях с ИИХФ нет. По поводу флага и гимна на Олимпиаде вообще не им решать. По поводу допуска у нас есть свежее формальное решение о продлении недопуска. Мы на эту тему написали им официальное письмо и сказали: «Ребята, вы ссылаетесь на некоторые проблемы с безопасностью. Пожалуйста, предъявите, какие проблемы вас беспокоят, кто и каким образом оценивал эти риски?», — приводит слова Курбатова РИА «Новости».

Также Курбатов отметил, что с юридической точки зрения недопуск сборных к международным соревнованиям из-за проблем с безопасностью выглядит крайне несостоятельно.

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Ранее во вторник шведский телеканал SVT сообщил, что МОК призвал международные федерации допустить спортсменов из России и Белоруссии до участия в соревнованиях для возможности квалифицироваться на Олимпиаду 2026 года.

4 февраля совет ИИХФ продлил недопуск сборных России и Белоруссии всех возрастов на соревнования под своей эгидой на сезон-2025/26. Решение по допуску российских хоккеистов на Олимпийские игры, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Италии, будет принимать непосредственно МОК.

Источник: РИА Новости
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