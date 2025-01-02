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Фазель: «Надеюсь, ИИХФ допустит россиян до Олимпиады. ISU уже сделал отличный выбор»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Рене Фазель.
Фото Global Look Press

Экс-президент ИИХФ Рене Фазель считает, что организация может вскоре допустить сборную России до международных турниров, в том числе и Олимпиады.

20 декабря ISU объявил о частичном снятии санкций с российских фигуристов и конькобежцев, они смогут принять участие в отборе к Играм-2026 в нейтральном статусе.

«Говоря об Олимпийских играх, я надеюсь, что российские спортсмены примут в них участие. ISU уже принял отличное решение. Надеемся, в ИИХФ сделают правильный выбор. К сожалению, политика берет верх над спортом в последние годы. Может быть, новый президент МОК также поможет объединить спорт в духе олимпизма и барона де Кубертена (Пьер де Кубертен, основатель олимпийского движения — Прим. «СЭ»)», — цитирует Фазеля ТАСС.

Российские команды отстранены от всех международных турниров ИИХФ с 2022 года. Решение по возвращению россиян должно быть принято федерацией в феврале или марте 2025-го.

Александр Галлямов и&nbsp;Анастасия Мишина. ДАААААААААА! Наших спортсменов начали допускать к зимней Олимпиаде

Источник: ТАСС
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Рене Фазель
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