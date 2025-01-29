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Афанасьев: «В первой пятерке сборной России на Олимпиаде в нападении были бы Кучеров, наверное, Малкин и Марченко»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Егор Афанасьев назвал свой вариант первого звена сборной России в случае участия национальной команды в Олимпиаде-2026.

«Отличный вопрос, над которым можно задуматься. Я считаю, в первой пятерке в нападении были бы Кучеров, наверное, Малкин и Марченко. Марченко в этом сезоне очень хорошо идет. Пара защитников: Орлов и Проворов. В воротах пусть будет Шестеркин», — цитирует Legalbet Афанасьева.

Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) рассмотрит вопрос допуска сборной России в начале февраля.

Источник: Leagalbet
Хоккей
Сборная России по хоккею
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