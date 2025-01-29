Васильев — о Гашеке: «Хозяин запретил гавкать на Россию — он и перестал»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил заявление бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека о возвращении российских спортсменов в международные соревнования.

Гашек заявил, что хотел бы, чтобы россияне смогли вернуться на те турниры, где не было бы «рекламы СВО».

«Хозяин приказал Гашеку перестать гавкать на Россию. Вот он сразу быстренько и переобулся, уже хочет возвращения россиян. Все очевидно. Такие люди, как Гашек, не имеют собственного мнения. Думаю, что ему платили за то, чтобы он всячески поливал Россию грязью. Хозяин приказал за деньги гавкать — он гавкает. Приказал не гавкать — теперь любит Россию. Обидно только, что такая метаморфоза произошла с выдающимся спортсменом, что у него нет собственного мнения.

Хорошо, что потихоньку Запад начинает прозревать. Это позитивная тенденция, это означает, что все возвращается к привычному нормальному состоянию», — сказал Васильев «ВсеПроСпорт».

ИИХФ обсудит вопрос допуска россиян к участию в Олимпиаде-2026 на заседании совета организации 2-4 февраля.