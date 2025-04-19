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Свищев о латвийском хоккеисте Даугавиньше: «У него чувство беспомощности, зависти и тревога»

Дарик Агаларов
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев поделился с «СЭ» мнением о словах капитана сборной Латвии по хоккею Каспарса Даугавиньша, который заявил, что не желает видеть сборную России на Олимпиаде-2026.

«Здесь попахивает лукавством. С возвращением нашей команды на международные соревнования у сборной Латвии кратно уменьшаются шансы на какой-то результат. Без участия нашей сборной у них, может, что-то и получается. Но сборная России, вернувшись, не даст сборной Латвии даже подумать о медалях. У нашего соседа из Латвии чувство беспомощности, зависти и тревога. Ему нужно не призывать политиков о помощи, а поговорить со своей командой, больше тренироваться и стараться обыграть нашу команду уже в честной борьбе», — сказал Свищев «СЭ».

4 февраля ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборной России от международных турниров. Сборная России не включена в список участников чемпионата мира-2026, но Федерация хоккея России (ФХР) может обжаловать это решение после ЧМ-2025.

Каспарс Даугавиньш выступал в КХЛ с 2014 по 2021 год. Он играл за московские «Динамо» и «Спартак», нижегородское «Торпедо» и подмосковный «Витязь».

Капитан сборной Латвии по&nbsp;хоккею Каспарс Даугавиньш.Латвийский форвард предложил бойкотировать Олимпиаду в случае допуска России. Сам он 9 лет играл в КХЛ

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