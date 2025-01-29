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Сегодня, 19:05

Борис Михайлов посоветовал Гашеку обратиться к психиатру

Владислав Маслов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов заявил, что бывшему чешскому хоккеисту Доминику Гашеку необходимо обратиться за медицинской помощью к психиатру.

Гашек, ранее критиковавший Россию, заявил, что хотел бы, чтобы российские спортсмены смогли вернуться на международные соревнования, если это не будет «рекламой СВО».

«Гашек изменил свое мнение? Ничего себе. Вообще Гашеку надо измерить температуру и отправить его на лечение к психиатру. Меня удивляет, что журналисты столько внимания уделяют каким-то заявлениям Гашека. Забудьте о нем. Я давно не обращаю внимания на Гашека», — сказал Михайлов «ВсеПроСпорт».

Российские хоккейные команды отстранены от турниров ИИХФ с 2022 года. В начале февраля совет организации рассмотрит вопрос допуска россиян к Олимпиаде-2026.

Источник: ВсеПроСпорт
Доминик Гашек
Борис Михайлов
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