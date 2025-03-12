Билялетдинов рассказал о том, что не получилось на Олимпиаде в Сочи и как он пережил ту неудачу

Легендарный тренер Зинэтула Билялетдинов в большом интервью «СЭ» поделился выводами о причинах неудачи сборной России, которую он возглавлял, на Олимпиаде в Сочи и рассказал, как пережил тот период.

— Добились ли вы в тренерской профессии всего, чего хотели и о чем мечтали? Есть ли турниры и решения, о которых жалеете и думаете, что стоило сработать иначе?

— Конечно, не всего. В России выиграл все, чемпионом мира как тренер стал. А вот Олимпийские игры — не удалось. Это — заноза. С другой стороны, никогда не скажу, что кто-то в той команде в Сочи не хотел выиграть.

Все хотели. Но какие-то факторы помешали, что-то не получилось. Повторяю: не потому, что кто-то не хотел, а потому, что это спорт и так бывает. Безусловно, ты анализируешь, что было не так. Но можно залезть очень глубоко и так ни в чем и не разобраться.

— Вы разобрались?

— Пытался. Но в итоге пришел все к тому же банальному «не сложилось». Жалко, конечно. И не хочу говорить это извечное «если бы». «Если бы» в спорте не бывает. Нет такого слова.

— И все же. Если бы у вас была возможность переиграть ту Олимпиаду, вы все равно поставили бы Овечкина с Малкиным в одно звено во всех матчах, а также Варламова, а не Бобровского, на четвертьфинал с финнами?

— Видите, вы сами ответили на то, о чем хотели спросить. Да, эти темы муссировались. Но разве Варламов плохо сыграл?

— Неплохо. Однако есть ощущение, что Бобровский, обладатель «Везины» предыдущего сезона, мог сыграть еще лучше, но вы его недооценивали. Алексей Касатонов, генеральный менеджер, назвал своей ошибкой, что не побежал со всех ног в раздевалку во втором перерыве и не убедил вас менять Варли на Боба после второго, а не третьего гола Суоми.

— Зря вы говорите — «недооценивал». Они оба были для меня первыми номерами. И, если посмотрите, играли на Олимпиаде поочередно. Недооценка — нехорошее слово. Я ценил и одного, и второго. И считаю, что оба сыграли хорошо. Но в тот раз выбрал Семена.

— И все же сейчас — переиграли бы?

— Не знаю. Это надо чувствовать, как теперь говорят, в моменте. Тогда я почувствовал так. Надо быть там, внутри, надо всю ситуацию прожить. Со стороны говорить легко. Никто не хотел сделать плохо. Очень рад за Бобровского, который в прошлом сезоне впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. Но ведь и Варламов до сих пор играет на отличном уровне, два года подряд доходил до седьмого матча полуфинала Кубка.

— А Овечкин — Малкин? Помню высказывание Павла Дацюка, что одной шайбы им на двоих на тот момент было мало. Разве это не разумная мысль?

— Овечкин к тому времени уже не был игроком, который таскает шайбу. Малкин — да, ему она больше была нужна. Сашка тоже мог обыграть, но это не было его главным качеством, в большей степени он был в отрыве. Это разные игроки, и по сей день убежден, что в их объединении был смысл. Да, тогда не получилось. Но оба — великие игроки, ими и остаются. Я исходил из того, что у великих игроков должно получиться вместе.

— По той логике, что у Гретцки и Марио Лемье получилось в финале Кубка Канады 1987-го?

— Да. А о том, почему не получилось, можно рассуждать и рассуждать.

— Касатонов рассказал еще одну интересную вещь. По его словам, летом 2013 года он как генеральный менеджер СКА и сборной хотел создать в питерском клубе базовый клуб национальной команды — и чтобы вы его возглавили. Понятно, что большинство игроков в Сочи все равно составили бы энхаэловцы, но вашей задачей было бы создать одно-два прочных звена. Однако вам не дали совмещать, и, поняв это, Касатонов отправился за Юккой Ялоненом для СКА.

— Я не мог на это пойти. У меня была своя команда — «Ак Барс», пусть во время подготовки к Олимпиаде я не мог в ней работать. Между прочим, вообще вначале не соглашался идти в сборную, потому что мне было жалко своего многолетнего и очень большого труда в Казани. Но перспектива работы на турнире с участием всех сильнейших, да еще и домашнем, очень почетна для любого тренера. Это стало главным аргументом, чтобы я согласился.

В той сборной было достаточно российских игроков. И хоккеисты, которые играли в КХЛ и проводили тренировочный сбор перед Олимпиадой, были готовы хорошо. Илюха Ковальчук, Саша Радулов на Олимпиаде набрали прекрасную форму. Возможно, работай я в базовом клубе, взаимодействия были бы получше, тут можно только гадать. Но, с другой стороны, как в ту же сборную Канады, выигравшую Олимпиады в Сочи или Ванкувере, энхаэловцы собирались? Они же в разных командах играли, правильно? Но приходили, играли и выигрывали. И делали на льду то, что должны были делать.

— Что вы чувствовали, когда в Сочи все так закончилось? Как возвращались к клубной работе?