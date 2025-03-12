Билялетдинов объяснил фразу о Мозякине на Олимпиаде в Сочи: «У нас хорошие отношения. Тогда меня спровоцировали после поражения»
Легендарный тренер Зинэтула Билялетдинов в большом интервью «СЭ» объяснил свою знаменитую фразу на Олимпиаде-2014 о том, что в Сочи Сергей Мозякин не доехал бы до чужих ворот, произнесенную после поражения в четвертьфинале от сборной Финляндии.
«Это же произошло после проигранного матча. Я сказал эту фразу, но меня спровоцировали. У меня с Сережкой хорошие отношения. Мы и сейчас встречаемся, и никакого личного недопонимания нет. Он неглупый парень и прекрасно понимает, как и что происходит», — сказал Билялетдинов.
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