Билялетдинов объяснил фразу о Мозякине на Олимпиаде в Сочи: «У нас хорошие отношения. Тогда меня спровоцировали после поражения»

Легендарный тренер Зинэтула Билялетдинов в большом интервью «СЭ» объяснил свою знаменитую фразу на Олимпиаде-2014 о том, что в Сочи Сергей Мозякин не доехал бы до чужих ворот, произнесенную после поражения в четвертьфинале от сборной Финляндии.