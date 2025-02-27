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Пхёнчхан-2018

Артем Зуб вспомнил свою смену в решающий момент финала Олимпиады-2018

Игорь Рабинер
Обозреватель
Артем Зуб.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Защитник «Оттавы» Артем Зуб в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о выступлении на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане и голе Никиты Гусева, позволившем сборной России перевести финальный матч против Германии в овертайм.

— Пока ваше главное командное достижение — олимпийское золото Пхенчхана. Что вы почувствовали в тот критический момент финала с немцами, когда проигрывали 2:3 и удалился Сергей Калинин?

— Все были немножко в шоке, но думать об этом было некогда, потому что меня сразу же выпустили с Андреем Зубаревым на меньшинство. Надо было отыграть хорошую смену, да еще и нападающим помочь — времени мало оставалось. Шайбу отобрали, в зону ее завели, там поборолись — и в это время вместо Васи Кошечкина тренеры выпустили пятым полевым Никиту Гусева. И он забил.

На команду было очень большое давление, она нервничала. Все понимали, что состав у нас хороший, но из-за этой нервозности в каких-то моментах играли зажато, в том числе и в финале. Все выдохнули только после золотого гола Кирилла Капризова. После этого уже все было классно!

Артем Зуб и&nbsp;Александр Овечкин.«Многие пишут, что Овечкину дают забивать. Ничего не дают!» Интервью защитника «Оттавы» Артема Зуба

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