22 февраля, 07:09

Армиа стал первым финном с тремя очками в матче плей-офф Олимпиады с участием игроков НХЛ

Павел Лопатко

Нападающий сборной Финляндии Джоэль Армиа забросил шайбу и сделал две результативные передачи в матче за третье место мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 со сборной Словакии (6:1).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 32-летний форвард стал первым финским игроком, набравшим три очка в матче плей-офф на Олимпиаде с участием представителей лиги.

Сборная Финляндии победила Словакию (6:1).Финны взяли бронзу Олимпиады. В пятый раз за девять последних турниров

Он также стал седьмым хоккеистом, набравшим три очка в «медальном» матче Олимпиады с участием игроков НХЛ, и первым после Павола Демитры из Словакии (один гол и две передачи в матче за бронзу в 2010 году).

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

На&nbsp;зимней Олимпиаде-2026 в&nbsp;Милане и&nbsp;Кортине (Италия) в&nbsp;субботу, 21&nbsp;февраля, будут разыграны 10 комплектов медалей.Олимпиада 2026 в Милане, все медали 15-го дня: результаты соревнований 21 февраля

Джоэль Армиа
Олимпиада
Сборная Финляндии по хоккею
Павол Демитра

