Армиа стал первым финном с тремя очками в матче плей-офф Олимпиады с участием игроков НХЛ

Нападающий сборной Финляндии Джоэль Армиа забросил шайбу и сделал две результативные передачи в матче за третье место мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 со сборной Словакии (6:1).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 32-летний форвард стал первым финским игроком, набравшим три очка в матче плей-офф на Олимпиаде с участием представителей лиги.

Он также стал седьмым хоккеистом, набравшим три очка в «медальном» матче Олимпиады с участием игроков НХЛ, и первым после Павола Демитры из Словакии (один гол и две передачи в матче за бронзу в 2010 году).

