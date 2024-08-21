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Пекин-2022

Сегодня, 16:45

Слепышев — о своем высказывании после поражения в финале Игр-2022: «Вынес урок, эмоции нужно держать при себе»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, с какими последствиями пришлось столкнуться из-за негативных высказываний в социальных сетях после поражения на Олимпийских играх в Пекине.

— После Олимпиады вы стали одной из самых популярных фигур благодаря высказываниям в социальных сетях. Много после этого получили гневных сообщений?

— Приходили сообщения, да. Здесь самое главное, что вынес урок, эмоции нужно держать при себе, это было лишним. На тот момент нужно было пройти этот урок и высказаться так.

Антон Слепышев. «Ждал, что ЦСКА со мной расстанется». Антон Слепышев — о переходе в «Динамо»

На Олимпиаде-2022 сборная России, которая выступала под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР), в финале проиграла команде Финляндии со счетом 1:2.

Антон Слепышев
Сборная России по хоккею
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