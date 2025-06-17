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Андерсен, Бьоркстранд и Эллер вошли в состав сборной Дании на Олимпиаду-2026

Алина Савинова

Сборная Дании назвала имена первых шестерых хоккеистов, которые выступят на Олимпийских играх 2026 года.

В заявку попали вратарь Фредерик Андерсен («Каролина»), защитник Йеспер Йенсен («Клагенфурт»), а также нападающие Оливер Бьоркстранд («Тампа»), Николай Элерс («Виннипег»), Ларс Эллер («Вашингтон») и Йонас Рендбьерг («Вегас»).

На групповом этапе сборная Дании будет играть с США, Германией и Латвией. Впервые с 2014 года в олимпийском хоккейном турнире примут участие игроки НХЛ. Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

2 июня ИИХФ объявила о недопуске сборной России на Игры в Италии. Вместо нее в качестве участника утверждена национальная команда Франции.

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