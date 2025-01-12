В федерации фристайла рассказали, что FIS не сообщала им о решениях по допуске россиян

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов рассказал, что организация не получала от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) информации о решениях по допуску российских спортсменов к квалификации на Олимпиаду.

«Во фристайле квалификационный период начался с 1 июля 2024 года. FIS нам не сообщала о каких-либо решениях», — цитирует Курашова ТАСС.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.